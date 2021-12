Dal sito ufficiale della Juve:Mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre 2021 asaranno due giornate dedicate al ricordo di due persone legatissime al mondo, scomparse pochi mesi fa dopo aver lottato a lungo e con coraggio contro mali incurabili: Bryan, giovanissimo calciatore, e Aldo, dirigente accompagnatore dell’Attività di Base. E il modo migliore per ricordarli sarà proprio attraverso la loro grandissima passione, il calcio.Nelle due giornate andranno in scena. Il Memorial "Bryan Dodien" sarà riservato alla categoria Under 14 (annata 2008), mentre in occasione del Memorial "Aldo Carmone", in campo la categoria Under 13 (annata 2009). Al primo, parteciperanno, con la Juventus, Sisport, Chisola Calcio e Chieri, mentre al secondo Sisport, Chisola Calcio e Volpiano.