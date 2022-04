Training experience a Vinovo per la #JuventusAcademy di Los Angeles. E con loro c'era... @delpieroale pic.twitter.com/GcnMFftnKt — JuventusFC (@juventusfc) April 16, 2022

Un video di circa un minuto. Tanto è bastato a scatenare i tifosi della, a far riaffiorare ricordi e far emergere nuove speranze per il futuro. Attraverso i propri canali ufficiali, la Vecchia Signora ha condiviso un video dell'esperienza fatta a Vinovo dai giovani delladi. A sedere in panchina, impegnato a dare istruzioni e consigli,. Nei commenti, la gioia dei tifosi, incantati nel rivedere Pinturicchio immerso nell'universo bianconero, e la speranza di vederlo con più continuità, magari in un ruolo di responsabilità all'interno del club.