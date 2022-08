Paulè in "modalità zen", o quasi. È Tuttosport a raccontare il Polpo visto ieri aper il vernissage di famiglia, dove secondo il quotidiano è parsoper il suo. E tutto ciò nonostante lo scetticismo che inevitabilmente avrà sentito intorno a lui dopo la scelta di optare per ladi cinque settimane anzichè procedere con l'operazione chirurgica, la strada che il protocollo medico consigliava e che anche la Juve sembrava preferire.Quando ieri è sceso dal bus, per ultimo come una vera star, il centrocampista francese ha letteralmente fatto impazzire di gioia i tifosi bianconeri, che lo hanno osannato ancor più di Angele che negli istanti successivi si sono premurati di gettare un occhio alla sua camminata, in cerca di un po' di conforto sul suo stato di forma. Camminata che effettivamente ha regalato sensazioni positive, perché(a differenza di quanto accaduto nell'ultimo allenamento a Los Angeles), arrivando a superare con serenità anche i gradini e la leggera discesa verso lo spogliatoio. Certo, la sua decisione di non andare sotto i ferri non può ancora dare garanzie di successo., che lo aspetta in campo il prima possibile cercando di farsi "contagiare" da quella serenità che intanto, alla Continassa, ha già fatto cambiare espressione a molti.