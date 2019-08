Cristiano Ronaldo è stato il primo a scendere dal pullman della Juventus in arrivo a Villar Perosa per la consueta amichevole in famiglia contro la squadra Primavera. Il fenomeno portoghese non prenderà parte alla partita per un problema all'adduttore, ma non è voluto mancare all'importante appuntamento. Maurizio Sarri, invece, dovrebbe essere regolarmente in panchina nonostante l'influenza, ma al momento non è ancora sceso dal pullman per sottoporsi alle cure del medico sociale bianconero. Lo riporta Sky Sport.



16.15 - Sarri è regolarmente sceso dal pullman dopo essere stato colpito da presunte coliche intestinali: mentre firmava gli autografi ai primi tifosi della Juventus, qualche supporter ha intonato il coro: "Chi non salta è napoletano".