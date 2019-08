E' il grande giorno della festa Juve a Villar Perosa. La giornata bianconera per eccellenza, quella in cui tutto il mondo juventino si riunisce. Sarà la prima volta per Maurizio Sarri, la seconda per Cristiano Ronaldo che poco più di un anno fa conosceva per la prima volta una delle più belle tradizioni del club. Quest'anno, tuttavia, non ci sarà il classico incontro tra la squadra e Andrea Agnelli nella villa di famiglia visto che, come riporta Il Corriere di Torino, sono in corso dei lavori di ristrutturazione che non lo rendono possibile. Tutto il resto, però, sarà uguale a sempre. Le tradizioni sono tradizioni.