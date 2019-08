La Juve torna a Villar Perosa un anno dopo il "battesimo" in bianconero di Cristiano Ronaldo che nel campo di famiglia segnò la sua prima rete in bianconero (curiosità, dopo 7 minuti). Oggi si ripete la tradizione di famiglia con i cancelli che si apriranno a partire dalle 13.30 per assistere ad un torneo di Allievi a partire dalle 14.00.



AMICHEVOLE - Il calcio d'inizio tra Juve A e Juve Primavera ci sarà invece alle ore 17.00 e la partita sarà visibile in diretta su Juventus TV eSky Sport. Ilbianconero.com seguirà la partita con il classico live testuale e per tutta la giornata di saranno aggiornamenti da Villar con foto e video della giornata bianconera.