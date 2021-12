Quando la Juventus quest'estate non ha ceduto Luca Pellegrini ma l'ha tenuto in rosa come... terzo terzino sinistro, dietro ad Alex Sandro e Mattia De Sciglio nelle gerarchie di Allegri, almeno sulla carta, in tanti ci siamo chiesti come mai la società bianconera non avesse deciso di mandarlo in prestito.Sembra che non li veda, che li bruci, poi però individua il momento in cui iniziare a inserirli, piano piano, e gradualmente li fa prima ambientare e poi, se sono validi, esplodere. Ecco, Pellegrini sta finalmente trovando la sua prima dimensione in una big come la Juve. In una manciata di gare si sta evolvendo:e pur avendo ancora tanto da migliorare (sul gol di Aramu non è irreprensibile) ieri al Penzo ha mostratoper il gol della Juve.Quasi come se soffrisse psicologicamente questa concorrenza forse inaspettata di Pellegrini. Tornato alla base, rimasto un po' a sorpresa, e che ora sta lavorando sodo per sorprendere noi tutti.