Da Allegri ad Allegri. La Juventus non raggiunge i quarti di finale di Champions dalla stagione 2018/19, quando superò con una grande rimonta l’Atletico Madrid, prima di schiantarsi nel turno successivo contro l’Ajax di De Ligt. Era l’ultima delle cinque stagioni con il tecnico livornese in panchina che, dopo il

ritorno della scorsa estate, ora punta a raggiungere nuovamente il traguardo. L’1-1 dell’andata a Villarreal non regala particolari vantaggi (con lo 0-0 si va comunque ai supplementari) e costringe i bianconeri a vincere allo Stadium per superare il tabù delle ultime due annate. Missione fattibile, stando alle quote dei bookmakers.



Juve favorita ma attenta al passato. La Juventus è indicata come favorita da Betclic per l’accesso ai quarti di finale, ma lo era anche nelle due precedenti edizioni contro Lione e Porto. Un motivo in più per i bianconeri per tenere alta la concentrazione. Dopo l’1-1 dell’andata in Spagna, le quote per il passaggio del turno non sono cambiate molto. Quella a favore della Juve è passata da 1.5 a 1.48, quella del Villarreal da 2.5 all’attuale 2.59.



Decisivi quindi i 90 minuti di Torino (che potrebbero non bastare!), in cui la vittoria dei padroni di casa è quotata 1.97 da Betclic (1.96 per Sisal) contro il 3.95 di un successo degli iberici.

Per vincere la Champions serve l’impresa. Come detto, l’ultima volta che la Juventus ha raggiunto i quarti di finale è accaduto proprio con Massimiliano Allegri in panchina e con Cristiano Ronaldo in campo. CR7 non c’era nei quattro anni precedenti quando, con il livornese alla guida, i bianconeri hanno raggiunto due volte la finale di Champions League. Un’impresa che, in questa edizione 2021/22, sembra più difficile, almeno stando a Betclic. Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale, ci sono sei squadre più accreditate al successo finale. La quota della Juventus è fissata a 20, dietro al Manchester City a 3, al Liverpool a 4.5, al Bayern Monaco a 4, al Real Madrid a 10 (tutte già qualificate ai quarti dalla settimana scorsa), Chelsea a 10 e Ajax a 15. Il Villarreal, rivale dei bianconeri, è addirittura a 100.