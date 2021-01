La Juventus ha messo le mani sul nuovo Sergio Aguero. La fotocopia del Kun si chiama José Juan Macias, ha 21 anni e gioca in Messico nel Chivas Guadalajara. Secondo quanto riporta fichajes.net è a un passo dalla Juventus. In questa stagione l'attaccante ha totalizzato 15 partite e 5 gol in campionato, e nei mesi scorsi è stato accostato anche al Napoli. In Spagna però sono convinti che la Juventus abbia messo la freccia, e sia a un passo dal nuovo Aguero.