La stagione sta per chiudere i battenti, e a questo campionato la Juve non ha veramente più nulla da chiedere. Resta però da giocarsi una finale di Coppa Italia contro l'eterna rivale di sempre, l'Inter dell'ex ad Beppe Marotta, che nel frattempo sta lavorando per fare quello che sarebbe il più grande sgarbo a Madama dell'ultimo decennio, ovvero portare Paulo Dybala all'ombra della Madonnina. Anche in virtù degli apparenti contatti tra l'argentino e i nerazzurri, i bianconeri hanno iniziato a muoversi per capire chi potrà essere il candidato ideale a rimpiazzare il numero 10 bianconero.



SCOMMESSA O USATO SICURO? - Inutile girarci troppo attorno, i nomi che potrebbero rispecchiare le le qualità della Joya e che fanno al caso della Juve sono unicamente quelli di Angel Di Maria e di Nicolò Zaniolo, con quest'ultimo che si avvicina di più all'ex giocatore del Palermo per le caratteristiche di gioco. Intendiamoci, nessuno dei due probabilmente ha la stessa tecnica di Dybala, ma il modo di giocare di Allegri sarebbe più vantaggioso alle loro attitudini in campo. Ora, il dubbio dei bianconeri risiede nel fatto se puntare o meno su un giocatore sì di 34 anni, ma che garantisce una certa affidabilità e per di più a parametro zero, o se investire una cifra vicina ai 50 milioni per un giovane talento come Zaniolo ma che, allo stesso tempo, non dà garanzie sulla sua stabilità fisica, condizionata da vari infortuni in questi ultimi anni. Le valutazioni sono in corso, la società riflette...