Con la qualificazione in Champions definitivamente sfumata dopo il ko interno con il Milan, alla Juventus non resta altro che cercare di centrare l’accesso in Europa League. Per riuscirci, i ragazzi di Allegri dovranno necessariamente battere l’Udinese e sperare che una tra Atalanta e Roma non vinca in questo ultimo turno. Dal canto loro, i friulani hanno come obiettivo quello di completare il proprio cammino in campionato con una prestazione di livello, che permetta anche di dimenticare il doloroso ko in rimonta di Salerno.Per i traders, a conquistare gli ultimi tre punti a disposizione sarà con ogni probabilità la “Vecchia Signora”.Al termine di un’altra settimana nella quale le questioni giudiziarie si sono mescolate con le riflessioni su cosa non abbia funzionato in campo nel corso di questa annata, la compagine torinese approda a Udine in cerca di un guizzo vincente in risposta a un periodo molto complicato. Secondo Betclic, il segno 2 la fa da padrone con quota 1.96 (per Sisal a 1.95), mentre per gli uomini di Sottil le chance sono stimate a 3.67. Il pareggio è dato a 3.47. Maggiore equilibrio sulle ipotesi relative al numero di gol, con l’Under 2.5 a 1.82 e l’Over 2.5 a 1.88.