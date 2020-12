6









L’urna di Nyon ha detto bene. L’avversario della Juventus agli ottavi di finale di Champions League sarà il Porto di Sergio Conceiçao, sorteggio più abbordabile rispetto ai pericoli Atletico Madrid e Lipsia, rispettivamente abbinate a Chelsea e Lipsia. Inevitabile il sorriso al momento dell’estrazione, anche se in campo europeo la spina deve sempre rimanere attaccante, l’eliminazione contro il Lione fa da monito. Al netto di come Pirlo e squadra prepareranno la sfida, la squadra portoghese resta obiettivamente un avversario ampiamente alla portata, terza in campionato dietro a Sporting Lisbona e Benfica, ma che presenta comunque diverse insidie.



