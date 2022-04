di Gianluca Minchiotti

Il centrocampo è il grande problema della Juventus, da almeno tre stagioni a questa parte. I tempi di Pirlo-Pogba-Vidal-Marchisio sono un lontano ricordo, così come quelli di Pjanic-Khedira-Matuidi. Fra plusvalenze (Arthur) e parametri zero (Rabiot e Ramsey), i bianconeri hanno progressivamente impoverito un reparto che per anni era stato il punto di forza della squadra, un depauperamento solo parzialmente colmato dagli acquisti di Locatelli e Zakaria. Ma Arrivabene, Nedved e Cherubini sanno che l'obiettivo del prossimo mercato deve essere quello di portare a Torino almeno un grande centrocampista. E le grandi manovre per accontentare Allegri sono in corso, con una serie di obiettivi sui quali la Juve sta lavorando.



