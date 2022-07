Non solo i, con cui Weston McKennie si è anche concesso una breve esibizione al pianoforte prima del loro concerto. Allo stadio del Los Angeles FC, nuova "casa" di Giorgio Chiellini, laha avuto modo di incontrare anche i, altro celebre gruppo musicale con cui diversi giocatori bianconeri hanno posato per una foto ricordo a bordocampo, come testimoniato da un video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del club. Eccolo di seguito.