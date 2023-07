Mentre lacontinua la propria tournée a stelle e strisce, una parte della squadra si trova a Torino. Certo, ci sono gli esuberi che aspettano di trovare collocazione, a parteche vorrebbe provare a convincere. Alla truppa che fa base alla Continassa, si unirà presto Nicolò, di rientro dagli Stati Uniti.Per il centrocampista, i primi esami svolti hanno fatto emergere una piccola lesione muscolare che. Rientrato a Torino, però, svolgerà le visite strumentali al, per approfondire la situazione e studiare il percorso riabilitativo.Percorso che vede già impegnati Nicolòe Adrien. Per quel che riguarda il centrocampista italiano, la tonsillite è ormai un ricordo, ma non raggiungerà la squadra negli Stati Uniti. Prosegue la cautela riguardo la clavicola operata: nessun rischio prima dell’inizio della stagione, un contrasto troppo duro in amichevole potrebbe rallentare il recupero. Discorso simile per Rabiot e il suo problema al polpaccio che si trascina da inizio estate. Cautela è sempre la parola d’ordine, nessuna forzatura: l’orizzonte fissato è sempre quello della prima gara ufficiale, il 20 agosto.