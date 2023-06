A Torino nasce il distretto toponomastico dello sport, tra le altre novità ci sono anche via Giorgio Ferrini (ex capitano del Torino) e via Giampiero Boniperti (leggenda della Juve, ex giocatore e presidente). Intitolata pure una piazza a Luca Colosimo. L'iniziativa, come riporta, nasce da una proposta della presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo.Per la prima volta in modo organico prende corpo l’idea che attraverso la memoria di più personaggi, come un canto a più voci, si possa raccontare e valorizzare una vocazione speciale della città. In questo caso lo sport.