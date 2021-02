"Ci sono tante giustificazioni per la Juventus, che ieri ha colto un risultato di per sé assolutamente dignitoso (qui vincono in pochi)". Così commenta l'edizione odierna di Tuttosport dopo il pareggio dei bianconeri al Bentegodi di Verona con l'Hellas: "L'avversario e l'emergenza su tutte, ma a questo punto della stagione è forse il caso che la Juventus, intesa come squadra, si guardi in faccia e provi a capire chi è e cosa vuole da questa stagione. Perché non porta da nessuna parte questo procedere a strappi, illudendo periodicamente di aver trovato una quadra psicofisica e una sistemazione tattica, per poi ingarbugliarsi negli errori tecnici e in una certa abulia atletica."