Da Torino

A Stoccolma

La giornata dei bianconeri https://t.co/1MLijuXZVP — JuventusFC (@juventusfc) August 9, 2019

Da Torino a Stoccolma, ecco la Juve., che domani affronteranno l'Atletico Madrid per l'ultima gara valida per l'International Champions Cup. I bianconeri hanno già affrontato Tottenham e Inter, e adesso tocca ai ragazzi del Cholo Simeone, già battuti nell'ultima edizione della Champions League. Chissà se qualche ricordo sarà tornato alla mente a Ronaldo e compagni. A giudicare dai sorrisi apparsi nel video in basso...