C'è quanto emerge in superficie e quello che, invece, è ancora in via di definizione e si lavora senza i riflettori addosso. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus non ha ancora abbandonato l'idea di tenere a Torino Alvaro Morata e continua a lavorare "sottotraccia" con l'Atletico Madrid per ottenere uno sconto sul prezzo del riscatto dell'attaccante spagnolo.