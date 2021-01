Secondo Tuttosport, la Juve sta pensando di riprovarci a sorpresa per prendere Arkadiusz Milik subito prima di chiudere l'affare Scamacca in attacco. Un colpo a sorpresa, con la Juve che lavora e spinge, ma il Napoli frena. De Laurentiis per venderlo in Italia, soprattutto ai bianconeri, chiede cifre altissime (18 milioni) a sei mesi dalla scadenza del suo contratto, cifre che la Juve non ha intenzione di spendere. Ecco perché cerca un accordo difficile.