La Juve è consapevole di dover affrontare una squadra che in Europa League è quasi imbattibile, come dimostrano i numeri. Il Siviglia infatti, oltre ad aver già vinto 6 volte la competizione, ha sempre superato il turno (9 volte su 9) quando ha giocato il ritorno in casa e quest'anno, nella competizione, ha sempre vinto tra le mura amiche. Ecco perché la Juve avrà bisogno di una grande notte per interrompere questa striscia.