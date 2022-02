Ci risiamo. Numericamente ci sono fin troppi giocatori che possono giocare terzino sinistro, nei fatti è quella una posizione che vede la Juve dover colmare ancora un buco grosso così. Quello stesso buco inizialmente colmato dal tandem Evra-Alex Sandro, ma che negli ultimi anni è tornato a far discutere a causa dell'involuzione di rendimento dell'esterno brasiliano. Proprio lui resta il titolare, più per status e curriculum che non merito, quell'ingaggio da 6 milioni netti più bonus non ha fin qui ammesso altri investimenti. Dietro di lui è Mattia De Sciglio il migliore per prestazioni, la crisi sembra superata ma gli infortuni lo rendono comunque discontinuo. Poi c'è Luca Pellegrini che ha saputo ritagliarsi un po' di spazio ma resta un'alternativa e basta per Max Allegri. Infine Danilo, che dove gioca sa giocare bene. Al netto di tutto questo, in vista della prossima stagione, la Juve ha due obiettivi: vendere Alex Sandro quando inizierà l'ultimo anno di contratto, sostituirlo con un giovane di grande prospettiva. E sono tre i profili nel mirino in questo momento.





