Da una parte la voglia (e la necessità) di confermarsi, dall'altra il desiderio di riscattarsi subito. Sabato a San Siro si presenteranno con due stati d'animo ben diversi: mentre i bianconeri sono reduci dalla vittoria in Champions League contro ile da quella in campionato contro il, che sembrano aver scacciato l'aria di crisi diventata particolarmente pesante dopo la sconfitta di Monza, i rossoneri arrivano dalla debacle europea contro ile dal successo last minute di, due gare che hanno fatto emergere qualche piccola "crepa" nella solida struttura di squadra dei campioni d'Italia.- Osservando la situazione da un altro punto di vista, è sempre la Juve a "sorridere" a pochi giorni dal big match: l'infermeria del J|Medical, infatti, si è decisamente svuotata rispetto all'ultimo periodo, con le buone notizie del ritorno sul campo anche dei tanto attesi Federicoe Paul(comunque non ancora disponibili), per quanto rimangano da monitorare le condizioni di un Arekfinora imprescindibile dopo l'affaticamento accusato nel post Bologna. Dalla parte opposta, invece, Stefanonon può stare tranquillo, perché nella lista degli infortunati dove compare anche il "muro" Mikesi sono aggiunti Davide, out per almeno tre mesi, e Simon, che ne avrà per qualche settimana; nota positiva il sempre più probabile rientro di Theo, che ha saltato le ultime due partite per un fastidio muscolare.- E mentre i più "scaramantici" sono convinti che dietro ai crolli fisici dei giocatori rossoneri ci sia la "maledizione" di Massimiliano Allegri -, aveva detto nella "chiacchierata" con Mario Sconcerti - forse ai piedi della Madonnina qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo nel ricordarsi della squalifica di Angel, autore di una prestazione superba contro il Maccabi Haifa. La sensazione è che la Signora e il Diavolo che si incontreranno a San Siro avranno entrambe delle carte da giocare: la rabbia agonistica di Dusane l'esplosività di Rafa, la carica di un ritrovato Adriene la voglia di tornare sul campo di Theo, la solidità die il talento ancora tutto da scoprire di Charles. Magari non partiranno ad armi pari, ma. Entrambe con un unico obiettivo: conquistare i tre punti, che per i bianconeri varrebbero il -1, e dunque un quasi-aggancio in classifica.