Una serie positiva che deve proseguire. La Juve da 8 gare va a punti, inanellando un risultato positivo dopo l'altro: sei vittorie e due pareggi, uno contro il Napoli e uno contro il Venezia. La rimonta Champions è partita qualche settimana fa e da allora il gruppo di Max Allegri ha recuperato punti praticamente su tutti, Inter esclusa. E arriva alla sfida di stasera a San Siro con un obiettivo importante: vincere, perché pesa come un macigno. L'incrocio con il Milan arriva all'apice di un periodo piuttosto felice fatto di 20 punti sui 24 a disposizione, sistemando prima di tutto la difesa, che ha subito 5 gol in 8 gare, quasi tutte concentrate nel pazzo 4-3 sulla Roma. E in questo periodo risultano particolarmente preziosi i punti rosicchiati alle rivali nel periodo: 3 all'Atalanta, 4 al Milan e addirittura 9 al Napoli, senza considerare i 6 su Fiorentina e Lazio e i 10 sulla Roma, scrive Tuttosport. San Siro sarà uno snodo cruciale, a maggior ragione prima della pausa per le Nazionali. Il prossimo filone sarà fondamentale con un fitto calendario fatto di 10 o 11 partite (a seconda dell’esito del quarto di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo) nel giro di 6 settimane. Un mese e mezzo determinante, da affrontare con una vittoria alle spalle, quella contro il Milan. La prova del nove. In cui sfatare anche il tabù delle prime 4, ​sbloccarsi contro di loro, perché quest'anno la Juve non ha ancora vinto con le prime della classe, pareggiando praticamente sempre negli scontri diretti.