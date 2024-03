Sono solo due iin campionato con ladell'arbitro Andrea, che dirigerà il match contro ladi sabato allo Stadio Olimpico. Il primo risale alla stagione 2022-23, una vittoria casalinga per 2 a 0 contro lo Spezia.Il secondo, invece, rievoca ricordi decisamente peggiori. Il fischietto della Sezione AIA di Como, infatti, era in campo nella prima sconfitta dei bianconeri di questa stagione, quella per 4 a 2 contro il: un match al termine del quale non mancarono le polemiche per alcune decisioni arbitrali, per esempio il contatto tra Domenico Berardi e Gleison Bremer.