Dopo Kouassi, destinato al Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain rischia di perdere un altro giovane. Stando a quanto riporta Le Parisien, a Parigi sta crescendo pessimismo per Adil Aouchiche, che sarebbe ad un passo dal Saint-Etienne. Il 17enne è un altro caso di giocatore in scadenza che il PSG non sta riuscendo a trattenere, per questo ha alimentato il mercato non solo di casa ma anche estero. Infatti, nelle settimane scorse si era parlato di un accostamento alla Juventus, golosa di chiudere un colpo alla Coman, ma come riporta la stampa francese il suo destino sembra quello di rimanere in Ligue 1.