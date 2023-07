Un anno senza Champions mette a rischio anche il ricco Mondiale per club Fifa che debutta nel 2025. E' quanto scrive la Gazzetta, che spiega: "Possono partecipare massimo due club per nazione (a parte le vincenti di Champions): l’Inter è la prima italiana, la Juve oggi è seconda, ma nel ‘23-24 può essere superata da Milan e Napoli che possono conquistare un altro posto per la fase finale a 32 (negli Usa nel giugno 2025)". La Conference non avrebbe dato comunque punti, ma conta solo la Champions.