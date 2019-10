"Un giorno di riposo, per godersi la rotonda e convincente vittoria sul Bayer e recuperare le energie in vista del prossimo impegno. Al termine della gara di Champions contro i tedeschi, Mister Sarri ha concesso 24 ore libere ai suoi uomini, che torneranno al lavoro giovedì pomeriggio, quando inizieranno a preparare la gara di domenica sera contro l'Inter". Parole e musica del comunicato ufficiale apparso su Juventus.com. Un gesto ampiamente previsto da parte di Sarri, che non è stato 'influenzato' dalla grande prova disputata ieri dai suoi ragazzi. Juve a riposo, dunque. Perché il meglio deve ancora venire, e allora c'è da prepararsi sul serio.