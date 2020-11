Come di consueto, dal sito Juventus.com il racconto della sessione mattutina al JTC, chi si è svolta per forza di cose a ranghi ridotti:

"Mentre continuano gli impegni dei bianconeri impegnati con le loro Nazionali, il gruppo rimasto a Torino si allena alla Continassa.



È stato un sabato mattina in campo per i bianconeri al Training Center, che agli ordini di mister Pirlo hanno dedicato la sessione di lavoro ad esercitazioni tecnico tattiche individuali.



La squadra osserverà ora due giorni di riposo, per ritrovarsi in campo martedì pomeriggio."