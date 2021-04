Dopo la vittoria contro il Genoa Andrea Pirlo aveva concesso un giorno di riposo alla squadra. Lunedì di relax sì, ma non per tutti. Perché Arthur e McKennie non conoscono sosta. Lavorare, lavorare, lavorare. A testa bassa. Due dei tre protagonisti di quel famoso festino concluso con l'arrivo della polizia e la conseguente esclusione dai convocati del derby, hanno deciso di lavorare nella palestra di casa nonostante l'allenatore avesse concesso alla Juve un giorno di stacco. Cyclette, pesi e attrezzi: i due si sono messi alle spalle la brutta avventura e corrono veloci verso un finale di stagione da protagonisti.