Sostae qualche giorno di riposo in vista per la, dopo la vittoria nelcontro il. Ecco quanto riportato sul sito ufficiale del club:Con il Derby della Mole, vinto 1-0 dai bianconeri grazie alla splendida rete di Manuel Locatelli, per la Juve è ufficialmente iniziata la seconda sosta della stagione e i bianconeri non potevano chiedere una conclusione migliore.La Serie A si ferma nuovamente per gli impegni delle Nazionali e come sempre saranno numerosi i bianconeri convocati dalle rispettive Selezioni, ma al Training Center Mister Massimiliano Allegri riprenderà a lavorare con i giocatori a disposizione per iniziare a preparare la prossima sfida. Alla ripresa del campionato, infatti, i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium la Roma nel match valevole per l’ottava giornata.Prima, però, qualche giorno di riposo: i bianconeri torneranno in campo mercoledì 6 ottobre, al pomeriggio.