Come comunicato dal club, la Juventus oggi sarà a riposo dagli allenamenti. Il ritorno alla Continassa, infatti, sarà previsto per domani, con Sarri ed il suo staff che cominceranno così a lavorare in vista del big match della prossima settimana - sabato - con il Napoli. Un riposo voluto apposta per far recuperare le energie ai giocatori impegnati ieri in campo e poter quindi, a mente più lucida, affrontare i prossimi sei giorni di allenamenti che hanno già un sapore decisivo.