La Juventus vive tre giorni di riposo dopo la vittoria contro il Napoli nel big match dell'Allianz Stadium di ieri sera. Chi non partirà con le rispettive Nazionali riprenderà ad allenarsi, dunque, nella giornata di mercoledì al Training Center della Continassa. Ecco il comunicato a riguardo sul sito ufficiale bianconero:



"Due vittorie in due partite: la Juve va alla pausa con bottino pieno e un successo emozionante, quello di ieri sera contro il Napoli all’Allianz Stadium. Meritatissima quindi la breve pausa concessa al gruppo, che non si allenerà fino al 4 settembre, in concomitanza della sosta per gli impegni delle Nazionali.



Ripresa nel pomeriggio di mercoledì".