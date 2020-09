La Juventus ha annunciato sui social che oggi non si è svolto nessun allenamento alla Continassa. Ieri si è svolta la partita contro il Novara, un'amichevole vinta 5-0 dalla squadra di Andrea Pirlo, e oggi i giocatori bianconeri hanno beneficiato del giorno di riposo. Proprio come se fosse stata una sfida di campionato. La Juve ha diffuso questa informazione attraverso alcune foto, che ritraggono alcuni centrocampisti bianconeri in allenamento (McKennie e Arthur in primo piano). Perché oggi si sta fermi, ma domani - come scritto dal club nel post - si torna a correre!