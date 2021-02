Con un calendario compresso e serrato come quello attuale, c'è bisogno di riposare e ricaricare le batterie tra un impegno e l'altro, per ritrovarsi in campo e preparare al meglio il prossimo impegno ravvicinato. Dopo il successo di ieri a San Siro contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, la Juventus oggi non si è allenata alla Continassa e domani si riunirà in tarda mattinata, a mezzogiorno.

Andiamo intanto a elencare le prime certezze di formazione di Andrea Pirlo in vista della partita di sabato alle 18 contro la Roma