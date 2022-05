Riconoscimento per Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 di proprietà della Juve che in questa stagione si è messo in bella mostra in Serie B con la maglia del Vicenza. Il giocatore ha infatti vinto il Premio Cesarini per il campionato cadetto, che gli sarà consegnato il prossimo 24 maggio in occasione della settima edizione della cerimonia in scena a Morrovalle, nel Maceratese, come riportato dall'ANSA, Ranocchia è andato a segno al minuto 103' nel match del 30 aprile contro il Lecce.