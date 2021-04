Appare ormai chiaro che la SuperLega nasce come iniziativa di 12 tra i club più grossi d'Europa per riuscire a sostenere meglio le proprie spese e dare respiro a situazioni debitorie sempre più ingenti. Tra questi 12 fondatori c'è la Juventus di Andrea Agnelli, come ben sappiamo. Ma a quanto ammontano i debiti della società bianconera? A svelarlo è la Gazzetta dello Sport, che ha stilato l'elenco completo: la Juve ha in questo momento debiti per 458 milioni di euro. Meglio dell'Inter, peggio del Milan, molto meglio di tante altre squadre inglesi che partecipano al progetto.