La Juventus, dopo 4 giornate di girone di Champions League, è prima a punteggio pieno nel Gruppo H, in virtù delle vittorie contro ​Malmö (3-0), Chelsea (1-0) e quelle per 1-0 e 4-2 contro lo Zenit San Pietroburgo: primato a quota 12 e pass per gli ottavi di finale staccato con due gare d'anticipo!

In questa Champions altre tre squadre conducono il rispettivo girone con 4 vittorie su 4 partite: si tratta del Liverpool (nel girone del Milan), del Bayern Monaco e dell'Ajax, che sta tornando sui livelli di quando eliminò la Juve di Allegri ai quarti con De Ligt al centro della difesa.