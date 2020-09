Uno dei nomi caldi, ma in realtà ormai molto tiepido, per il ruolo di nuovo centravanti della Juventus, è quello di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ha militato in bianconero per due stagioni, la seconda delle quali (la 2015-2016) ebbe un inizio di campionato da brividi e un inizio di Champions League esaltante. La sera del 15 settembre 2015 la Juve di mister Allegri sbanca in rimonta l'Etihad Stadium, sconfiggendo il Manchester City 2-1. All'autogol di Chiellini rispondono Mario Mandzukic e per l'appunto Alvaro Morata, con un mancino a giro dal limite dell'area. Gran prova di sostanza di Stefano Sturaro e super Buffon tra i pali.