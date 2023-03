La Juventus in estate non penserà solo a rinforzare il centrocampo ma anche la corsia sinistra. A prescindere dall'eventuale rinnovo di Alex Sandro. Ne parla Tuttosport che evidenzia come ci sia un nome nuovo sulla lista bianconera, ovvero Valentin Barco, terzino del Boca Juniors il cui contratto scadrà a dicembre 2024 e ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro.