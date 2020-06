La Juventus e la difesa, un binomio spesso vincente. In questa stagione però, i bianconeri sono stati criticati per i troppi errori in retroguardia. Una tendenza che nelle ultime quattro partite la squadra di Maurizio Sarri ha cercato di invertire: infatti, la porta della Juventus non viene violata da quattro partite consecutive (le tre della ripartenza e quella contro l'Inter di marzo). Un piccolo record in questa stagione, che a Torino non si vedeva dal 2018. All'epoca, la striscia di clean sheet si fermò a cinque, tanti quanti potrebbero essere da stasera, dopo la sfida contro il Lecce. Per ora, Szczesny e Buffon non prendono reti da ​419 minuti.