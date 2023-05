Un altro ko, l'ennesimo, che fa ancora più male perché è arrivato proprio quando si iniziava a intravvedere la luce in fondo al tunnel. E che molto probabilmente significa una sola cosa, stagione finita. Non c'è pace per Paul, uscito dal campo in lacrime nel match contro laper quello che, in attesa del responso ufficiale degli esami, sembra essere un. In questo primo anno della sua seconda esperienza in bianconero, il Polpo ha giocato appena, guadagnando 50.000 euro ogni 60 secondi trascorsi sul rettangolo verde. Al di là delle questioni economiche, ora la domanda sorge spontanea, ai tifosi in primis: lapuò ancora contare su Pogba?- Come spiega La Gazzetta dello Sport, la risposta sembra scontata: il centrocampista classe 1993 è praticamente blindato a Torino a causa del suo, che di fatto rende impossibile un suo trasferimento altrove (a meno che lui stesso faccia un gesto inusuale, come rinunciarvi qualora le cose dovessero continuare su questa piega). L'obiettivo comune - suo e della Juve - è quindi quello di recuperare al meglio, resettando tutto (anche a livello mentale) e ricominciando da zero in estate. Solo così si potrà sperare in un vero "nuovo inizio", seppur con un anno di ritardo.