Poche ore, quelle che separano dal calcio d'inizio al Gewiss Stadium della gara tra Atalanta e Juventus. Gara in cui Allegri dovrà rinunciare a Arek Milik e Dusan Vlahovic. Il tecnico livornese però a poche ore dal calcio d'inizio ha tre dubbi di formazione, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport. Il primo è in difesa dove Federico, dopo l'esclusione contro il Lecce e il minutaggio soltanto nel finale di gara, sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare su DanieleIl secondo dubbio di Max è a centrocampo dove Fabiopotrebbe accomodarsi in panchina in favore di una maglia da titolare per Nicolòprotagonista di prove di alto livello ultimamente nonostante non abbia svolto la preparazione con la squadra. Altro ballottaggio sulla corsia di sinistra dove Andreapuò tornare titolare, lasciando così in panchina Filip, miglior assist man della scorsa stagione che in questa non è ancora riuscito a brillare.