La sconfitta della Juve in finale di Coppa Italia contro il Napoli rischia di avere strascichi pesanti. Sul banco degli imputati c'è Maurizio Sarri, tecnico bianconero che ieri sera ha analizzato così la partita ai microfoni di Rai Sport : "​C'è delusione per la società, i ragazzi e i tifosi ma in questo momento non possiamo esprimere molto di più sia per la condizione che per qualche assenza, abbiamo fatto scelte diverse rispetto al solito per aver maggior tenuta perché la condizione non è ottimale. La partita l'abbiamo fatta con buoni livelli di applicazione,Buona applicazione, tanta rabbia e delusione".Sono già due le finali perse dal tecnico bianconero: dopo il ko in Supercoppa contro la Lazio la Juve ha perso pure contro il Napoli e secondo Il Corriere della Sera il tecnico della Juventus rischia l'esonero al termine della stagione nel caso in cui non riesca a vincere né il campionato né la Champions League., si legge sulla versione on-line del quotidiano. Almeno un trofeo per restare in sella alla Juve, dunque, altrimenti la Signora e il tecnico toscano potrebbero separarsi prima del previsto.