C'è anche l'esterno d'attacco Marco Olivieri tra i protagonisti dell'ottima annata in Serie B del Perugia, che può ancora sperare nella promozione nel massimo campionato. A parlare del giocatore 22enne di proprietà della Juve, approdato in Umbria due mesi fa dal Lecce, è stato il suo agente Giancarlo Tronchetti, che ha raccontato proprio come il suo assistito sia rinato nella nuova squadra, dove ha già accumulato 9 presenze e 3 gol, per poi sbilanciarsi sul suo futuro. Ecco quanto riportato da Calciogrifo.it: "Il Perugia ha un’opzione per il riscatto - ha spiegato il procuratore - e la Juventus si è riservata una contropzione per il futuro".