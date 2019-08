Prima partita di campionato e in stagione per la Juventus, che scende in campo allo stadio Tardini di Parma senza alcun nuovo acquisto in campo. Scelta particolare quella di Maurizio Sarri, per altro oggi sostituito in panchina dal vice Giovanni Martusciello. L'allenatore bianconero lascia fuori dai titolari tanto Danilo sulla fascia destra, sostituito da Mattia De Sciglio, quanto Adrien Rabiot a centrocampo, con Blaise Matuidi al suo posto, oltre a Matthijs de Ligt e a tutti gli altri, che già dalla vigilia erano dati in panchina dal primo minuto. L'unico "volto nuovo" è Gonzalo Higuain, tornato a Torino in estate dai prestiti tra Milan e Chelsea.