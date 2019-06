Prima Londra, poi Parigi. La Juve lavora su più fronti, con il mercato che si scalda giorno dopo giorno e viaggio dopo viaggio. Paratici è approdato in Francia per parlare con Mino Raiola nell'ambito della trattativa per Paul Pogba, ma stando a quanto raccontato da Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato, il nome di Rabiot resta molto forte. Il giocatore si troverebbe al momento in Toscana, ufficialmente per motivi di vacanza. E se un anno fa non sembravano esserci margini di manovra, stavolta il rapporto con il Psg è drasticamente cambiato. Non sarà facile, ma sarebbe un colpo a zero. Da vecchia Juventus.