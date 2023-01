Come racconta il Corriere dello Sport, l’allenamento di ieri alla Continassa ha confermato le previsioni settimanali. In gruppo è tornato definitivamente il solo Gleison, pronto a riprendere il suo posto da centrale titolare tra Danilo e Alex Sandro. Mentre per tutti gli altri indisponibili bisognerà attendere ancora, almeno la prossima settimana: pur affacciandosi magari per qualche esercitazione sul campo principale con il resto dei compagni, prosegue il programma personalizzato come da tabella di marcia per Paul Pogba e Dusan Vlahovic, ma anche per i vari Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio.