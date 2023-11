Le immagini dell'arrivo della Juventus a Monza

Un tifoso ad #Allegri: "Rimani anche l'anno prossimo!"



[@monza_news] pic.twitter.com/W4c4bzhVe8 — ilbianconero (@ilbianconerocom) November 30, 2023

Laha fatto il suo arrivo ain vista dell'atteso incontro con la squadra locale, previsto per domani. L'atmosfera è stata elettrizzante fin dai primi momenti, con i tifosi ansiosi di vedere la loro squadra in azione. Durante l'arrivo, un appassionato sostenitore ha colto l'occasione per rivolgersi direttamente a Massimiliano Allegri, esclamando: "Rimani anche l'anno prossimo!".Dal mister nessuna reazione: sorrisi e saluti, prima d'infilarsi nel quartier generale monzese. Domani sarà una gara fondamentale per i bianconeri.Copyright video: MonzaNews