Sono 11, in totale, i precedenti tra lae Michael, l'arbitro designato per dirigere la sfida di venerdì contro il. Con lui i bianconeri hanno collezionato 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, l'ultima delle quali ha generato peraltro non poche polemiche. La partita era quella contro ildello scorso aprile, che la Vecchia Signora ha perso per 1 a 0 proprio allo scadere del match, dopo che il direttore di gara aveva però annullato un gol ad Angelall'83' su indicazione del Var, per un presunto fallo di Arek Milik su Stanislav Lobotka all'altezza della trequarti bianconera: un episodio che aveva fatto molto discutere.